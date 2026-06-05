Туреччина

63-річний фахівець звинувачує місцеву футбольну федерацію в порушенні свободи слова та упередженості під час його скандальної роботи у Фенербахче.

Колишній головний тренер турецького Фенербахче Жозе Моурінью звернувся зі скаргою до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Туреччини. Предметом позову стали жорсткі дисциплінарні санкції, застосовані до нього Федерацією футболу Туреччини (TFF).

Скаргу було подано ще у березні 2025 року, коли португалець перебував на посаді наставника стамбульського клубу, проте деталі справи стали публічними лише цього тижня. Головна претензія Моурінью стосується подій листопада 2024 року.

Тоді TFF дискваліфікувала його на один матч та оштрафувала на 900 000 турецьких лір (близько 26 200 доларів США) за публічні сумніви щодо неупередженості суддів та офіційних осіб матчу. Тренер стверджує, що це рішення є прямим порушенням його права на свободу слова.

Крім того, португалець отримав додатковий штраф у розмірі 58 500 лір за неспортивну поведінку щодо вболівальників команди суперника. У своїй заяві до ЄСПЛ Моурінью висуває серйозні звинувачення на адресу турецьких футбольних інстанцій:

"Санкції, накладені Дисциплінарним та Арбітражним комітетами TFF, не були визначені незалежним і безстороннім трибуналом. Нездатність Арбітражного комітету винести обґрунтоване рішення порушила його право на доступ до суду".

Період роботи Моурінью на берегах Босфору відзначився постійним напруженням. Екснаставник Челсі, Манчестер Юнайтед та Реала провів на чолі Фенербахче трохи більше 450 днів, приєднавшись до команди перед початком сезону 2024-25.

Відвертий фахівець регулярно конфліктував з місцевим футбольним керівництвом, заявляючи, що веде боротьбу із системою, та прямо натякаючи на змову TFF і суддів Суперліги проти нього. Цей турбулентний етап завершився у серпні 2025 року, коли стамбульський клуб звільнив тренера лише через дві гри після старту нового чемпіонату.

Вже через три тижні після відходу з Фенербахче Моурінью очолив лісабонську Бенфіку. Проте його кар'єра може зробити черговий гучний поворот: за наявною інформацією, португалець має намір повернутися на тренерський місток мадридського Реала, якщо Флорентіно Перес здобуде перемогу на президентських виборах клубу, що відбудуться цієї неділі.