Іспанія

Португальський тренер готовий повернутися на Бернабеу після більш ніж десятирічної паузи.

Президент Реала Мадрид Флорентіно Перес підтвердив, що Жозе Моурінью стане новим головним тренером команди у разі його перемоги на президентських виборах, які відбудуться найближчої неділі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, всі необхідні документи між сторонами вже підписані, а сам португальський фахівець готовий очолити мадридський клуб одразу після завершення виборчого процесу. Таким чином, багатотижневі чутки навколо повернення Моурінью на Бернабеу фактично отримали офіційне підтвердження.

Для 63-річного тренера це стане другим етапом роботи в Реалі. Уперше Моурінью очолював "вершкових" із 2010 по 2013 рік, вигравши чемпіонат Іспанії та Кубок Короля. Його повернення розглядається як початок нового амбітного проєкту клубу.

Реал Мадрид уже активно працює над посиленням складу під нового наставника. Раніше повідомлялося про майже завершені трансфери правого захисника Дензела Думфріса з Інтера та центрального захисника Ліверпуля Ібраїми Конате, а також про інтерес клубу до інших гравців оборонної ланки.

Очікується, що офіційне оголошення щодо майбутнього тренерського штабу буде зроблене відразу після підбиття підсумків президентських виборів у клубі.