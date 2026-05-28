Іспанія

Португальський фахівець розраховує на серйозну трансферну кампанію у разі свого повернення на Сантьяго Бернабеу.

Жозе Моурінью розраховує на серйозне підсилення складу в разі призначення на посаду головного тренера мадридського Реалу. Португалець напевно очолить команду, якщо Флорентіно Перес переможе на президентських виборах.

Жозе Моурінью здатен досягти успіху в Реалі чи його час вже минув?

За даними видання AS, "особливий" планує підписати щонайменше одного центрального захисника. Також наставнику потрібні правий захисник, опорний хавбек і креативний плеймейкер.

Зазначається, що тренер поки не запитував конкретних футболістів, але сподівається, що його вимоги будуть виконані.

Наразі Жозе Моурінью пов'язаний контрактом із Бенфікою, проте майже напевно залишить лісабонський клуб улітку.