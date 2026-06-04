Іспанія

Португальський фахівець, який може знову очолити мадридський клуб, визначив пріоритетні трансферні цілі для підсилення лінії оборони.

Португальський наставник Жозе Моурінью, який може повернутися на посаду головного тренера мадридського Реала, окреслив кілька варіантів посилення складу команди.

Як повідомляє Onda Cero, "особливий" попросив керівництво "вершкових" про підписання кількох футболістів. Моурінью хоче перевезти на Сантьяго Бернабеу латераля Челсі Марка Кукурелью, а також захисників Манчестер Сіті Йошко Гвардіола та Арсенала Рікардо Калафьорі.

Нагадаємо, що у сезоні-2025/26 португальський фахівець керував лісабонською Бенфікою. Моурінью буде призначений головним тренером Реала, якщо Флорентіно Перес переможе на майбутніх президентських виборах.