Іспанія

Корейський хавбек прагне залишити Париж через нестачу ігрового часу.

Атакуючий півзахисник ПСЖ Лі Кан-ін визначився з пріоритетним варіантом для продовження кар’єри.

Як повідомляють журналіст Маттео Моретто та Marca, головною метою корейського футболіста є перехід до мадридського Атлетіко.

За інформацією джерел, 25-річний гравець хоче залишити ПСЖ уже цього літа через недостатню кількість ігрової практики. Попри інтерес із Саудівської Аравії, Туреччини та англійської Прем’єр-ліги, сам футболіст надає перевагу саме мадридському клубу.

Атлетіко стежить за ситуацією навколо Лі Кан-іна ще з минулої зими та вже контактував із представниками футболіста. У мадридському клубі високо оцінюють універсальність і технічні якості корейця.

Очікується, що трансферна вартість хавбека становитиме близько 30 мільйонів євро. ПСЖ придбав футболіста влітку 2023 року у Мальорки за 22 мільйони євро.

За час виступів у складі парижан Лі Кан-ін провів 124 матчі, забив 16 голів та віддав 15 результативних передач. Також повідомляється, що через нестачу ігрового часу ПСЖ цього літа можуть залишити Гонсалу Рамуш та Люка Шевальє.