Туреччина

Український півзахисник зароблятиме 1,5 мільйона євро за сезон та отримав солідний підписний бонус.

Турецькі джерела оприлюднили деталі контракту українського хавбека Руслана Малиновського з Трабзонспором. Фінансову інформацію було розкрито через Платформу публічного розкриття інформації Туреччини (KAP), де клуби публікують офіційні дані щодо угод із футболістами.

Згідно з опублікованими документами, 33-річний українець отримуватиме 1,5 мільйона євро на рік. Крім того, під час підписання контракту футболісту було виплачено одноразовий бонус у розмірі 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Малиновський приєднався до Трабзонспора на правах вільного агента після завершення співпраці з Дженоа. Сторони уклали довгострокову угоду терміном на три роки.

Для досвідченого півзахисника це стане новим викликом у кар'єрі після виступів в Італії, де він захищав кольори Дженоа та Аталанти.