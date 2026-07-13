Англія

Бельгієць уже погодив трансфер і найближчим часом прибуде до Стамбула для проходження медогляду.

Вінгер Арсеналу Леандро Троссар продовжить кар'єру в Бешикташі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб отримає за 31-річного бельгійця 18 мільйонів євро гарантованими виплатами, а ще 2 мільйони можуть бути нараховані у вигляді бонусів.

Арсенал погодив умови трансферу ще минулого тижня, а тепер остаточне схвалення дав і сам футболіст.

Очікується, що вже ввечері 14 липня Троссар прибуде до Стамбула, де пройде медичне обстеження та підпише контракт із Бешикташем.

Леандро Троссар виступає за Арсенал із січня 2023 року, куди він перейшов із Брайтона як альтернатива трансферу українця Михайла Мудрика за 24 млн євро.

За цей час він провів 174 матчі у складі лондонського клубу, забив 36 голів і віддав 34 результативні передачі. Його чинний контракт із "канонірами" був розрахований до літа 2027 року.