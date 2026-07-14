Лондонці готові вислухати пропозиції щодо іспанського голкіпера.
Кепа,gettyimages
14 липня 2026, 15:40
Майбутнє Кепи Аррісабалаги в Арсеналі залишається відкритим. За інформацією The Athletic
, якщо іспанський голкіпер вирішить залишити лондонський клуб, його трансфер більше не регулюється клаусулою про викуп.
Під час переходу з Челсі контракт Кепи містив відступні у розмірі 5 мільйонів фунтів
, які дозволяли будь-якому клубу підписати воротаря, сплативши суму, яку Арсенал віддав за його трансфер. Попри це, джерело зазначає, що Арсенал не стане перешкоджати відходу
30-річного голкіпера, якщо отримає пропозицію, яка влаштує клуб.
В минулому сезоні Кепа зіграв 12 поєдинків за лондонський Арсенал і також виграв АПЛ
з цим клубом.