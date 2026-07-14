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Головний тренер шотландського клубу підтвердив, що форвард уже отримав пропозицію про продовження співпраці.

Шотландський Селтік працює над продовженням співпраці з нападником Келечі Іхеаначо та вже зробив футболісту офіційну пропозицію щодо нового контракту, повідомляє Glasgow Times.

Про наміри клубу зберегти 29-річного форварда розповів головний тренер команди Мартін О'Ніл.

"Ми направили Іхеаначо пропозицію про продовження контракту. Подивимося, до чого це призведе".

Іхеаначо є вихованцем Манчестер Сіті, за який розпочинав професійну кар'єру. Згодом він виступав за Лестер, Севілью та Мідлсбро, а нині захищає кольори Селтіка.

У сезоні-2025/26 нігерієць провів 24 матчі у всіх турнірах, забив дев'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.