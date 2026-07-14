Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник іспанської збірної впевнений, що долю півфіналу чемпіонату світу-2026 вирішать концентрація та дрібні деталі.

Правий захисник Тоттенгема та збірної Іспанії Педро Порро поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Франції, повідомляє RMC Sport.

Іспанець визнав силу майбутнього суперника, однак наголосив, що його команда виходить на матч із повною впевненістю у власних можливостях.

"Ми повинні бути зосереджені на 200% і сподіватися, що у Франції гра не піде. Ми знаємо, що у них є сильні гравці, особливо в атаці. Вони чудово виступають на чемпіонаті світу, але й ми також. Ми їх не боїмося. Якщо ви запитаєте їх, вони скажуть, що не бояться Іспанії".

Порро також зазначив, що вирішальну роль у такому поєдинку можуть відіграти окремі епізоди, а не статус одного з учасників.

"Усе вирішать деталі та концентрація. Потрібно враховувати загрозу, яка виходить від суперника, але водночас зосереджуватися на власній грі. Не думаю, що їх можна вважати фаворитом. У будь-якому разі ми впевнені у своїх силах. А те, що говорять за межами нашого кола, нас не надто турбує", — сказав Порро.

Переможець цього протистояння зустрінеться з Аргентиною або Англією у великому фіналі, який пройде 19 липня в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Раніше стало відомо, що Бартон із Сальвадору розсудить матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція — Іспанія.