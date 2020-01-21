Украина

Луганчане проведут дополнительный матч на сборах.

Официальный сайт Зари сообщает, что команда проведет дополнительный товарищеский поединок завтра, 22 января в 9:30, а соперником "черно-белых" будет кыргызский Нефтчи.

Также известно, что в тот же день луганчане сыграют с польским ЛСК Лодзь, который начнется в 14:00 по киевскому времени.

Ранее Заря опубликовала весь список соперников, с которыми команда Скрипника проведет спарринги на тренировочном сборе.

Ранее сообщалось, что "черно-белые" расторгли контракт с защитником Дмитрием Литвином.