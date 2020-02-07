Украина

Команда благополучно заселилась в отель в Белеке.

Днепр-1 прибыл в турецкий Белек, сообщил официальный сайт клуба. При этом днепряне несколько задержались из-за недавнего крушения самолета в аэропорту Стамбула.

В целом, путь прошел благополучно, и команда уже заселилась в тот же отель, в котором жила на первом сборе.

Сегодня команда Дмитрия Михайленко проведет две тренировки, а 9 февраля сыграет свой первый спарринг – с казахстанским Жетысу.

В составе Днепра-1 на втором сборе будут работать 26 футболистов.