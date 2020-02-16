Украина

Молодой хавбек поделился впечатлениями от сборов с первой командой.

Полузащитник Днепра-1 Андрей Киреев рассказал о работе с первой командой на тренировочном сборе и поделился впечатлениями после первого матча в составе команды.

"Мне сообщили о том, что отправлюсь на сбор с первой командой, за шесть дней до вылета. Когда узнал, воспринял новость с некоторым волнением. Но и обрадовался, конечно. Очень хотелось проявить себя, показать, на что есть способным.

Все отлично! Хороший коллектив, ребята очень хорошо относятся, подсказывают. Во время сборов общаемся с тренером. Он говорит, чтобы я смотрел и запоминал, как что делают партнеры. Предупреждал, что я буду играть с китайцами, получу игровое время.

Когда выходил на поле, признаюсь, немного волновался. Но уже по ходу матча чувствовал себя нормально. Для меня и команды игра была, можно сказать, неплохая, но, к сожалению, не удалось достичь результата.

Самое главное отличие сейчас для меня, что здесь уже взрослый футбол. Все происходит быстрее, соперники значительно мощнее, и надо как можно быстрее принимать решения. Как с мячом, так и без него", – рассказал Киреев в интервью официальному сайту клуба.

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