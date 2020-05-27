Украина

Функционер заявил, что УАФ является сторонником спортивного принципа.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, как принималось решение возобновить УПЛ 30 мая.

"Как только мы получили сегодня разрешение от МОЗ, мы мгновенно провели исполком с решением о возобновлении чемпионата и утверждении календаря. Такой большой срок без футбола — это большой удар в целом по развитию футбола в нашей стране. Как только пришли первые положительные динамики по пандемии, мы вышли на более активное общение", — рассказал Павелко в интервью телеканалу Футбол.

"У нас с первого дня была жесткая позиция, что чемпионат нужно доиграть и мы его обязательно доиграем. Мы еще раз подтвердили, что не меняем своих планов и у нас нет никаких симпатий или антипатий в этих вопросах. Наш главный принцип — спортивный и равенство для всех команд. Они должны в спортивной борьбе завоевать право представлять страну в еврокубках", — заявил функционер.

Напомним, УПЛ объявил о расписании 24-го тура, а также стало известно расписание полуфиналов и финала Кубка Украины.