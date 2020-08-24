Украина

УАФ начала вторую волну обучения арбитров системе VAR.

Матчи украинской Премьер-лиги до конца сентября этого года будут проводиться без задействования системы видеоповторов, поскольку единственный комплект VAR сейчас используется для обучения других рефери.

Тем не менее, глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявил, что в скором времени на поединках первенства Украины будут работать два комплекта VAR.

"Павелко и УАФ предприняли все усилия для приобретения второго комплекта VAR. Благодаря ФИФА, которая следит за нами, мы уже начали вторую волну обучения, которая будет охватывать 14 человек, арбитров и ассистентов, а также шестерых видеооператоров повторов".

"Вчера, сегодня и завтра, в связи с тем, что я — единственный сертифицированный ФИФА инструктор VAR, буду проводить тестирования трех арбитров и трех ассистентов в режиме онлайн", — заявил Лучано Лучи в программе Футбол NEWS.

Напомним, что первый тур украинской Премьер-лиги прошел без использования системы VAR, а видеоассистенты работали на трех матчах в режиме оффлайн.