Украина

Команда в двухматчевом противостоянии добыла трофей.

Завершился розыгрыш кубка Украины среди любителей сезона-2020/21. Победителем стал ЛНЗ из Черкасс.

ЛНЗ в двухматчевом противостоянии переиграл Олимпию из Савинцев, сначала с счетом 0:4, а затем и 2:0.

Олимпия – ЛНЗ 0:4

Голы: Норенков, 13, Кос, 30, Богомаз (АГ), 64, Сафонов, 71

ЛНЗ – Олимпия 2:0

Голы: Насонов, 52, Норенков, 76

Для ЛНЗ это уже второй Кубок Украины в истории. Первый команды выиграла в 2018 году.

Отметим, что за данный клуб выступаю множество известных футболистов, ранее выступавших в УПЛ: Владимир Доронин, Александр Ковпак, Александр Насонов, Денис Норенков и другие.