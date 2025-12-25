Україна

Власник румунського клубу підтвердив інтерес до 23-річного форварда.

Власник румунського клубу Ботошані Валеріу Іфтіме заявив, що його команда розглядає варіант підписання нападника київського Динамо Владіслава Бленуце. Про це повідомляє Prosport.ro.

За словами функціонера, 23-річний форвард добре зарекомендував себе під час виступів у румунських клубах і може стати підсиленням для Ботошані.

"Бленуце, той, що був в Університаті, є хорошим нападником для нас. В Університаті Крайова та Університатя Клуж він грав дуже добре, і мені подобається Бленуце. Зараз він виступає за київське Динамо, і я бачу, що він там мало грає. Також знаю, що ним цікавиться Динамо Бухарест. На жаль, у Румунії не так багато нападників такого профілю. Якщо не знайдемо рішення всередині країни, доведеться шукати за кордоном", — заявив Іфтіме.

Раніше інтерес до Бленуце також виявляють Динамо Бухарест, Рапід та Університатя Крайова.

Нагадаємо, київське Динамо підписало контракт із румунським нападником терміном на п’ять років — до літа 2030 року. Форвард перейшов із Крайови, щоб замінити Владислава Ваната, який залишив клуб.

Після трансферу навколо Бленуце виник скандал через репости в його TikTok відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та президентом РФ Володимиром Путіним. Згодом гравець виступив із заявою на підтримку Збройних сил України та перерахував 700 тисяч гривень Міністерству оборони України.

У складі Динамо Бленуце провів 10 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем.