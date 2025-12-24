Україна

Нефтчі цікавиться Данилом Бескоровайним.

Захисник житомирського Полісся Данило Бескоровайний потрапив до сфери інтересів азербайджанського Нефтчі.

Як повідомляє ТаТоТаке, ініціатором потенційного трансферу є новий головний тренер бакинців Юрій Вернидуб, який добре знайомий із можливостями футболіста.

Логіка інтересу нафтовиків цілком зрозуміла: саме під керівництвом Юрія Вернидуба у криворізькому Кривбасі Бескоровайний провів свій найкращий сезон у кар'єрі. Тоді надійність Данила в обороні стала одним із ключових факторів успіху команди, що згодом дозволило йому перейти до амбітного Полісся.

Поточний сезон складається для центрбека непросто. Через серію пошкоджень він взяв участь лише у 4 матчах, що завадило йому стати стабільним гравцем основного складу. З огляду на обмежену ігрову практику та наявність запиту від іноземного клубу, керівництво Полісся виявило готовність приймати пропозиції щодо трансферу футболіста вже у зимове вікно.

Попри те, що основне місце лівоногого центрального захисника в Нефтчі наразі займає досвідчений бразилець Ігор Рібейру, Бескоровайний може якісно підсилити склад. Данило має успішний досвід виступів на позиції правого центрального захисника (зокрема у парі з Тимуром Стецьковим у Кривбасі), що дає Вернидубу широке поле для маневрів у побудові оборони.

Для самого Бескоровайного переїзд до Азербайджану може стати шансом перезавантажити кар'єру в добре знайомій системі координат під наглядом тренера, який йому довіряє.