Нефтчі цікавиться Данилом Бескоровайним.
Данило Бескоровайний, фото Полісся Житомир
24 грудня 2025, 21:30
Захисник житомирського Полісся Данило Бескоровайний потрапив до сфери інтересів азербайджанського Нефтчі.
Як повідомляє ТаТоТаке, ініціатором потенційного трансферу є новий головний тренер бакинців Юрій Вернидуб, який добре знайомий із можливостями футболіста.
Логіка інтересу нафтовиків цілком зрозуміла: саме під керівництвом Юрія Вернидуба у криворізькому Кривбасі Бескоровайний провів свій найкращий сезон у кар'єрі. Тоді надійність Данила в обороні стала одним із ключових факторів успіху команди, що згодом дозволило йому перейти до амбітного Полісся.
Поточний сезон складається для центрбека непросто. Через серію пошкоджень він взяв участь лише у 4 матчах, що завадило йому стати стабільним гравцем основного складу. З огляду на обмежену ігрову практику та наявність запиту від іноземного клубу, керівництво Полісся виявило готовність приймати пропозиції щодо трансферу футболіста вже у зимове вікно.
Попри те, що основне місце лівоногого центрального захисника в Нефтчі наразі займає досвідчений бразилець Ігор Рібейру, Бескоровайний може якісно підсилити склад. Данило має успішний досвід виступів на позиції правого центрального захисника (зокрема у парі з Тимуром Стецьковим у Кривбасі), що дає Вернидубу широке поле для маневрів у побудові оборони.
Для самого Бескоровайного переїзд до Азербайджану може стати шансом перезавантажити кар'єру в добре знайомій системі координат під наглядом тренера, який йому довіряє.