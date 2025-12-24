Україна

Гравець планує взимку залишити клуб.

Майбутнє колумбійського нападника Анхеля Торреса у київському Динамо опинилося під великим питанням.

Як повідомляє ТаТоТаке, 25-річний футболіст виявив бажання покинути столичний клуб і наразі відмовляється приїжджати в Україну після відпустки. Головним чинником незадоволення гравця стала його роль у команді.

У поточному сезоні Торрес практично не отримував ігрового часу від тренерського штабу, залишаючись глибоким запасним. Колумбієць зіграв один тайм проти Епіцентру. Відсутність стабільної практики призвела до того, що вінгер почав шукати варіанти для продовження кар'єри в інших чемпіонатах, де він зможе бути ключовим виконавцем.

Окрім спортивних причин, важливу роль відіграє і безпекова ситуація. За даними інсайдерів, Торрес психологічно не готовий повертатися до Києва та перебувати в умовах постійних повітряних тривог і обстрілів. Наразі він налаштований на остаточне розірвання стосунків із біло-синіми або перехід до іншого клубу на правах оренди.

Нагадаємо, Анхель Торрес приєднався до Динамо навесні 2025 року з австралійського Сентрал Коуст Марінес вільним агентом. Цікаво, що колумбієць рік перебував взагалі без футболу на офіційному рівні. Причина – розгляд справи внаслідок звинувачень зокрема у спробі зґвалтування. Торреса виправдали, знявши обвинувачення.