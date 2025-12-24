Україна

У шортлисті гірників 19-річний Луїс Гільєрме.

Донецький Шахтар продовжує шукати підсилення серед перспективних бразильських виконавців. Цього разу в поле зору гірників потрапив вінгер лондонського Вест Гема Луїс Гільєрме.

Як повідомляє відомий інсайдер Екрем Конур, 19-річний футболіст внесений до списку потенційних трансферів українського клубу. Попри зацікавленість Шахтаря, підписати гравця буде непросто. Гільєрме привернув увагу цілої низки європейських клубів.

Окрім донеччан, за розвитком ситуації стежать італійські Наполі та Фіорентина, а також португальські Порту та Бенфіка. Найбільш активним на цей час є лісабонський Спортінг.

За інформацією джерела, португальський клуб уже розпочав офіційні перемовини з Вест Гемом, намагаючись випередити конкурентів. Луїс Гільєрме перейшов до Вест Гема з Палмейраса влітку 2024 року, проте наразі не отримує достатньо ігрової практики в Прем'єр-лізі.

Лондонський клуб не проти продажу гравця, але прагне принаймні повернути витрачені кошти. Поточна оцінка футболіста складає близько 30 мільйонів євро