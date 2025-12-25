Півзахисник із румунського Клужа.
Ліндон Емерллаху, фото ФК Полісся
25 грудня 2025, 10:34
Житомирське Полісся на своїх офіційних ресурсах повідомило про підписання контракту з косоварським опорним півзахисником Ліндоном Емерллаху.
23-річний виконавець долучився до колективу "вовків" із румунського ЧФР Клуж, до якого перейшов із клубу Балкані на початку цього року за 700 тис. євро.
ЗМІ повідомляють, що вартість трансферу сягає 2 млн євро.
Контракт розраховано на три роки.
У цьому сезоні на рахунку Емерллаху 24 матчі, чотири голи та два гольових паси.