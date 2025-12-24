Україна

Функціонер скористався схемою з оформленням фіктивної інвалідності.

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко втік за межі України. Про це повідомляє популярний Telegram-канал Лачен пише та низка спортивних медіа.

За попередніми даними, для перетину кордону одіозний функціонер скористався схемою з оформленням фіктивної інвалідності. Нагадаємо, що Андрій Павелко тривалий час перебував під вартою у львівському СІЗО в межах справи про розкрадання коштів під час будівництва заводу з виробництва штучної трави.

Однак згодом запобіжний захід було пом’якшено: його звільнили під домашній арешт. Саме перебування під слідством мало б унеможливити виїзд за кордон, проте Павелко, за інформацією джерел, зміг обійти обмеження, оформивши статус особи з інвалідністю.

Масштаби фінансових порушень часів президентства Павелка (2015–2023 рр.) стали відомі після проведення незалежного аудиту. Перевірка виявила колосальну нестачу коштів — 1,7 мільярда гривень.

Серед основних махінацій фігурують: Виведення грошей в офшори через закупівлю обладнання за завищеними цінами. Необґрунтовані виплати іноземним консультантам на мільйони євро. Зникнення значних сум, виділених міжнародними донорами (УЄФА та ФІФА) на розвиток дитячого футболу.

Наразі активно обговорюється питання про подання Андрія Павелка до міжнародного розшуку через Інтерпол. Водночас інсайдери повідомляють, що ексфункціонер уже намагається "вирішити питання", аби уникнути арешту за кордоном та екстрадиції до України.