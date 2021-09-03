Завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Украины. Вашему вниманию следующие пары:

ЛНЗ — Ингулец

Оболонь — Верес

Таврия — Александрия

Металлист — Десна

Прикарпатье — Черноморец

ВПК-Агро — Днепр-1

Эпицентр — Металлист-1925

Альянс — Минай

Николаев — Рух

Горняк-Спорт — Львов

Волынь — Мариуполь

Базовый день проведения матчей 1/16 финала – 22 сентября. Остальные представители УПЛ Шахтер, Динамо, Заря, Колос и Ворскла начнут выступления со стадии 1/8 финала.