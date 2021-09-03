На стадии 1/16 финала встретятся 22 команды.
Кубок Украины, УПЛ
03 сентября 2021, 11:34
Завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Украины. Вашему вниманию следующие пары:
ЛНЗ — Ингулец
Оболонь — Верес
Таврия — Александрия
Металлист — Десна
Прикарпатье — Черноморец
ВПК-Агро — Днепр-1
Эпицентр — Металлист-1925
Альянс — Минай
Николаев — Рух
Горняк-Спорт — Львов
Волынь — Мариуполь
Базовый день проведения матчей 1/16 финала – 22 сентября. Остальные представители УПЛ Шахтер, Динамо, Заря, Колос и Ворскла начнут выступления со стадии 1/8 финала.