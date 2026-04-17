Тренер вважає групу рівною, але виділяє Італію та Сербію серед фаворитів.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думками щодо результатів жеребкування фінальної частини Євро-2026.

Фахівець зазначив, що оцінювати жереб із точки зору задоволення недоречно, адже на такому рівні всі команди демонструють високий клас.

"У таких випадках питання задоволення зазвичай не стоїть. Усі команди дуже рівні і дуже сильні, але все залежить від стану підготовки та покоління. Загалом група виглядає максимально рівною".

Попри загальну рівність, наставник виділив дві збірні, які мають більше передумов для успіху.

"Фаворити є. Насамперед це Італія — традиційно сильна команда на цьому рівні. Також варто відзначити Сербію: нинішнє покоління вважається одним із найсильніших у них за останні роки. Багато гравців коштують солідних грошей на трансферному ринку і мають серйозний ігровий досвід на найвищому рівні, зокрема в європейських клубах. Ми ж не можемо цим похвалитися, тому саме Італію та Сербію варто вважати фаворитами".

Михайленко також пригадав попередні зустрічі з одним із суперників і визнав, що команда має додаткову мотивацію.

"Так, звісно. Ми вже грали проти Сербії у фінальній частині чемпіонату Європи U-17 на Кіпрі. Це був матч-відкриття, і тоді Україна поступилася з рахунком 1:2", — сказав тренер.

Нагадаємо, збірна України U-19 у заключному турі еліт-раунду кваліфікації Євро-2026 поділила очки з Румунією.