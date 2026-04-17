У стартовому матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги Динамо Київ на своєму полі обіграло луганську Зорю з рахунком 3:1, продемонструвавши характер і якість у другому таймі.

Зустріч розпочалась із холодного душу для господарів. Уже на 7-й хвилині Матвій Пономаренко сфолив у власному штрафному, і Владислав Будківський чітко реалізував пенальті. Після цього Зоря зосередилась на обороні, але втримати перевагу не змогла.

Динамо швидко перехопило ініціативу та почало створювати моменти, однак довгий час не могло пробити натхненного голкіпера луганців Турбаєвського. Втім, на 19-й хвилині саме Пономаренко виправився за свою помилку — форвард завершив контратаку після передач Бражка та Шапаренка.

У другому таймі тиск киян лише зростав. Ключовим став епізод на 62-й хвилині, коли після гри рукою Попари арбітр, скориставшись VAR, призначив ще один пенальті. Цього разу з позначки не схибив Володимир Бражко.

Уже за кілька хвилин Динамо закріпило перевагу: Редушко ефектним ударом у падінні замкнув подачу Волошина та встановив остаточний рахунок — 3:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Зоря у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — Зоря 3:1

Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 63 (пен.), Редушко, 68 — Будківський, 9 (пен.)

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 74) — Буяльський, Бражко, Шапаренко (Піхальонок, 70) — Волошин (Ярмоленко, 74), Пономаренко (Герреро, 86), Редушко (Кабаєв, 70).

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья (Янич, 89), Жуніньйо — Кушніренко, Попара (Єлавич, 77) — Горбач (Дришлюк, 64), Андушич, Слесар (Саллієу, 89) — Будківський.

Попередження: Дубінчак, Буяльський — Джордан, Кушніренко