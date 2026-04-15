Форвард Металіста 1925 прокоментував підготовку до Вереса.

Харківський Металіст 1925 проведе догравання матчу п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проти рівненського Вереса на полі суперників.

Перед грою нападник "жовто-чорних" Батон Забергджа розповів про настрій у колективі.

"Зараз і я, і вся команда загалом перебуваємо у дуже доброму настрої після перемоги над Динамо. Тому дуже сподіваємось, що у матчі з Вересом продовжимо свій переможний шлях.

Із повагою ставимось до цього суперника. Але концентруємо увагу на своїй грі, тому, щоб досягти успіху в цій грі, слід зіграти так само злагоджено, як і в попередньому поєдинку. Дуже сподіваюсь, нам це вдасться і ми виграємо.

Я дуже добре пам’ятаю той матч, він був досить непростим. Ми починали грати, зупинялись… і так знову і знову. Але то вже спогади, зараз фактично буде нова гра, вже до того ж і погода краща, досить тепло, тому буде комфортно грати. Будемо викладатись на всі 100%, у нас максимальний фокус на цій грі", — заявив косоварський виконавець.

Матч Металіст 1925 — Верес відбудеться 15 квітня, о 18:00.