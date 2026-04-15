Наставник Металіста 1925 оцінив впевнену гру своєї команди.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував перемогу над Вересом (4:0) у дограванні перенесеного матчу 15-го туру УПЛ.

Наставник подякував гравцям за ставлення та відзначив впевнену гру команди:

"Ми дуже задоволені, що доля цього матчу вирішилася на футбольному полі. Задоволені такою впевненою перемогою, сьогодні гарно налаштувалися хлопці. Я їм дуже дякую за ставлення. Крокуємо крок за кроком, і вже в суботу є Кудрівка, будемо серйозно налаштовуватися", — зазначив Бартулович.

Окремо тренер оцінив виступ нігерійського форварда Пітер Ітодо, який оформив хет-трик у матчі:

"Ітодо сьогодні був у дуже хорошому настрої і вирішив долю матчу. Я завжди вірю в нього і вірю, що він може багато забивати", — додав наставник.

Завдяки цій перемозі Металіст 1925 набрав 41 очко та піднявся на 4-те місце у турнірній таблиці УПЛ, випередивши Динамо Київ.