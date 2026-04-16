Команда Михайленка боротиметься за півфінал, а турнір стане відбором на чемпіонат світу U-20.
Гравці збірної України U-19, УАФ
16 квітня 2026, 15:00
Визначилися групи фінальної частини чемпіонату Європи-2026 серед збірних до 19 років. Юнацька збірна України отримала непростих суперників на турнірі.
Команда Дмитра Михайленка зіграє в одній групі з Хорватією, Сербією та Італією. Для виходу до півфіналу необхідно посісти одне з двох перших місць.
В групі А змагатимуться збірні Данії, Німеччини, Уельсу та Іспанії.
Майбутній турнір матиме додаткове значення, адже стане відбірковим етапом до чемпіонату світу-2027 серед команд U-20. Світова першість пройде в Азербайджані та Узбекистані.
Нагадаємо, збірна України U-19 у заключному турі еліт-раунду кваліфікації Євро-2026 поділила очки з Румунією.