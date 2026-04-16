Команда Михайленка боротиметься за півфінал, а турнір стане відбором на чемпіонат світу U-20.

Визначилися групи фінальної частини чемпіонату Європи-2026 серед збірних до 19 років. Юнацька збірна України отримала непростих суперників на турнірі.

Команда Дмитра Михайленка зіграє в одній групі з Хорватією, Сербією та Італією. Для виходу до півфіналу необхідно посісти одне з двох перших місць.

В групі А змагатимуться збірні Данії, Німеччини, Уельсу та Іспанії.

Майбутній турнір матиме додаткове значення, адже стане відбірковим етапом до чемпіонату світу-2027 серед команд U-20. Світова першість пройде в Азербайджані та Узбекистані.

Нагадаємо, збірна України U-19 у заключному турі еліт-раунду кваліфікації Євро-2026 поділила очки з Румунією.