Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 17 квітня та розпочнеться о 18:00.
Полтава - Оболонь, пресслужба СК Полтава
17 квітня 2026, 08:00
У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві Оболонь прийматиме Полтаву.
ОБОЛОНЬ — ПОЛТАВА
П'ЯТНИЦЯ, 17 КВІТНЯ, 18:00. КИЇВ, ОБОЛОНЬ АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР СОЛОВ'ЯН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV
Обидві команди підходять до гри з різними настроями та турнірними завданнями, що робить цей матч важливим перед фінішем сезону.
Кияни наразі перебувають на 11-й позиції з 25 очками і мають відносно комфортний відрив від зони вильоту. Втім, останні результати команди не дозволяють почуватися спокійно. Після яскравої нічиєї 3:3 проти Зорі Оболонь зазнала поразки від Вереса (0:2). У тій грі підопічні Олександра Антоненка діяли обережно та пасивно в атаці, практично не створюючи моментів, а в другому таймі повністю віддали ініціативу супернику. Це призвело до пропущеного м’яча після подачі в штрафний та ще одного голу з пенальті.
Таким чином, попри окремі проблиски в атаці, "пивовари" потребують стабільності, особливо у завершальній стадії сезону, де кожен бал може стати вирішальним.
Ситуація у СК Полтава значно складніша. Команда залишається аутсайдером чемпіонату, маючи лише 10 очок після 23 турів. У попередньому матчі полтавці без шансів поступилися Поліссю (0:4), пропустивши тричі ще до перерви. Гра команди Ігоря Тимченка вкотре продемонструвала серйозні проблеми в обороні: помилки в штрафному майданчику, вилучення та повна відсутність контролю над грою.
Навіть попри те, що СК Полтава іноді намагається відповідати в атаці, загальний рівень гри залишається низьким, а стабільності катастрофічно бракує.
З огляду на форму суперників, саме Оболонь виглядає фаворитом майбутнього протистояння. Кияни мають кращий баланс, більше варіантів у грі попереду та виступають на домашньому стадіоні, що може стати додатковим фактором.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Оболонь: Федорівський — Прокопенко, Семенов, Ломницький, Полегенько — Мороз — Волохатий, Третяков, Нестеренко, Мединський — Устименко.
Полтава: Мінчев— Ухань, Савенков, Коцюмака, Бужин — Одарюк, Дорошенко, Даниленко, Кононов — Кобзар, Сухоручко.
ЦІКАВІ ФАКТИ
- Оболонь може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.
- Полтава не перемагає в Чемпіонаті впродовж 9-ти ігор: нічия та 8 поразок.
- Безвиграшна серія Оболоні триває 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.
- Нічийна домашня клубна рекордна серія Оболоні триває 2 гри в Чемпіонаті.
- Полтава пропускає голи впродовж рекордної для клубу 21-ї гри УПЛ — 58 м’ячів.
- 10-й гол в УПЛ може забити Володимир Одарюк (Полтава), Сергій Суханов (Оболонь).
- 10-й "сухий" матч в Чемпіонаті може провести Назарій Федорівський (Оболонь).
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА