Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 17 квітня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві Оболонь прийматиме Полтаву.

ОБОЛОНЬ — ПОЛТАВА

П'ЯТНИЦЯ, 17 КВІТНЯ, 18:00. КИЇВ, ОБОЛОНЬ АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР СОЛОВ'ЯН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Обидві команди підходять до гри з різними настроями та турнірними завданнями, що робить цей матч важливим перед фінішем сезону.

Кияни наразі перебувають на 11-й позиції з 25 очками і мають відносно комфортний відрив від зони вильоту. Втім, останні результати команди не дозволяють почуватися спокійно. Після яскравої нічиєї 3:3 проти Зорі Оболонь зазнала поразки від Вереса (0:2). У тій грі підопічні Олександра Антоненка діяли обережно та пасивно в атаці, практично не створюючи моментів, а в другому таймі повністю віддали ініціативу супернику. Це призвело до пропущеного м’яча після подачі в штрафний та ще одного голу з пенальті.

Таким чином, попри окремі проблиски в атаці, "пивовари" потребують стабільності, особливо у завершальній стадії сезону, де кожен бал може стати вирішальним.

Ситуація у СК Полтава значно складніша. Команда залишається аутсайдером чемпіонату, маючи лише 10 очок після 23 турів. У попередньому матчі полтавці без шансів поступилися Поліссю (0:4), пропустивши тричі ще до перерви. Гра команди Ігоря Тимченка вкотре продемонструвала серйозні проблеми в обороні: помилки в штрафному майданчику, вилучення та повна відсутність контролю над грою.

Навіть попри те, що СК Полтава іноді намагається відповідати в атаці, загальний рівень гри залишається низьким, а стабільності катастрофічно бракує.

З огляду на форму суперників, саме Оболонь виглядає фаворитом майбутнього протистояння. Кияни мають кращий баланс, більше варіантів у грі попереду та виступають на домашньому стадіоні, що може стати додатковим фактором.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Федорівський — Прокопенко, Семенов, Ломницький, Полегенько — Мороз — Волохатий, Третяков, Нестеренко, Мединський — Устименко.

Полтава: Мінчев— Ухань, Савенков, Коцюмака, Бужин — Одарюк, Дорошенко, Даниленко, Кононов — Кобзар, Сухоручко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Оболонь може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

- Полтава не перемагає в Чемпіонаті впродовж 9-ти ігор: нічия та 8 поразок.

- Безвиграшна серія Оболоні триває 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

- Нічийна домашня клубна рекордна серія Оболоні триває 2 гри в Чемпіонаті.

- Полтава пропускає голи впродовж рекордної для клубу 21-ї гри УПЛ — 58 м’ячів.

- 10-й гол в УПЛ може забити Володимир Одарюк (Полтава), Сергій Суханов (Оболонь).

- 10-й "сухий" матч в Чемпіонаті може провести Назарій Федорівський (Оболонь).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА