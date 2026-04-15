Також стала відома дата перенесеного матчу 21 туру Зоря — Шахтар.
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала дати й час матчів 25 туру УПЛ.
25 тур розпочнеться у суботу, 25 квітня, матчем між Колосом та СК Полтава.
Київське Динамо зіграє проти Кривбасу в неділю, 26 квітня, як і донецький Шахтар, який зустрінеться із Кудрівкою.
Тур закриє протистояння між луганською Зорею та рівненським Вересом — у понеділок, 27 квітня.
25 тур
25 квітня (субота)
Колос — Полтава 15:30
Рух — Карпати 18:00
26 квітня (неділя)
Кривбас — Динамо 13:00
ЛНЗ — Металіст 1925 15:30
Полісся — Оболонь 18:00
Кудрівка — Шахтар 18:00
27 квітня (понеділок)
Епіцентр — Олександрія 13:00
Зоря — Верес 15:30
Також УПЛ затвердила дату та час перенесеного матчу 21 туру між Зорею та Шахтарем, який відбудеться у четвер, 23 квітня, о 15:30.
Після 23 турів ЛНЗ та Шахтар очолюють УПЛ, набравши по 51 очку, але "гірники" мають гру в запасі. Трійку найкращих замикає Полісся, яке набрало 46 очок — за "вовками" йде Динамо Київ — 41 бал.