Також стала відома дата перенесеного матчу 21 туру Зоря — Шахтар.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала дати й час матчів 25 туру УПЛ.

25 тур розпочнеться у суботу, 25 квітня, матчем між Колосом та СК Полтава.

Київське Динамо зіграє проти Кривбасу в неділю, 26 квітня, як і донецький Шахтар, який зустрінеться із Кудрівкою.

Тур закриє протистояння між луганською Зорею та рівненським Вересом — у понеділок, 27 квітня.

25 тур

25 квітня (субота)

Колос — Полтава 15:30

Рух — Карпати 18:00

26 квітня (неділя)

Кривбас — Динамо 13:00

ЛНЗ — Металіст 1925 15:30

Полісся — Оболонь 18:00

Кудрівка — Шахтар 18:00

27 квітня (понеділок)

Епіцентр — Олександрія 13:00

Зоря — Верес 15:30

Також УПЛ затвердила дату та час перенесеного матчу 21 туру між Зорею та Шахтарем, який відбудеться у четвер, 23 квітня, о 15:30.

Після 23 турів ЛНЗ та Шахтар очолюють УПЛ, набравши по 51 очку, але "гірники" мають гру в запасі. Трійку найкращих замикає Полісся, яке набрало 46 очок — за "вовками" йде Динамо Київ — 41 бал.