Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 17 квітня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві місцеве Динамо зіграє домашній матч проти луганської Зорі.

ДИНАМО КИЇВ — ЗОРЯ

П’ЯТНИЦЯ, 17 КВІТНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Доволі несподіваним чином боротьба за єврокубкові місця наприкінці поточного сезону для київського Динамо ризикує перетворитись суто на конкуренцію за четверту сходинку турнірної таблиці. І сталось це буквально за тиждень, який розділяв поміж собою матчі команди Ігоря Костюка проти львівських Карпат та харківського Металіст 1925, кожен із яких "біло-сині" програли з мінімальним рахунком (0:1).

А потім, уже посеред поточного тижня, колектив Младена Бартуловича розтрощив рівненський Верес у дограванні поєдинку 15 туру, і ось маємо — "жовто-сині" вже випереджають Динамо в турнірній таблиці за додатковими показниками. Вочевидь, у столичному клубі подібний перебіг справ нікого не влаштовує. Ще й у перспективі того, що проти того ж самого Металіста 1925, можливо, доведеться грати у фіналі Кубка України відносно невдовзі. Але туди ще треба потрапити.

Чим і займатиметься команда Костюка вже посеред наступного тижня в дуелі проти Буковини у Тернополі. І поки що перспективи киян складаються таким чином, що потрапити до кваліфікації Ліги Європи УЄФА саме через кубкове змагання може бути набагато простіше, аніж відіграти п’ять очок відставання у житомирського Полісся. Тим паче з календарем, який найближчим часом буде в Динамо.

Поєдинок проти непоступливої, якщо, певна річ, колектив Віктора Скрипника захоче таким бути, луганської Зорі продовжує серію важких матчів для столичного клубу. А далі в нього не просто Буковина посеред тижня, а й Кривбас, Шахтар, ЛНЗ та Колос у розкладі. І лише в другій частині травня "біло-сині" можуть отримати шанс на "легкі" шість очок проти СК Полтава та Кудрівки, але на той момент виправляти щось уже може бути банально пізно. Так що кубкові перспективи виглядають для команди Костюка не таким уже й поганим варіантом.

"Мужики" тим часом у поточній кампанії вже ні за що не борються, а можуть просто догравати сезон. Навіть до зони перехідних матчів Зорі буде важко провалитись, хоча й попереду буде низка складних протистоянь накшталт матчів проти Шахтаря посеред наступного тижня, Металіста 1925, Полісся та Карпат. Але це вже перспективи травня, тоді як умовні три-чотири очки найближчим часом можуть усе необхідне гарантувати команді Скрипника.

При цьому в першому колі, коли всі ще активно намагались оформити для себе якийсь доробок, Зоря відібрала очки в Динамо, яке тоді ще очолював Олександр Шовковський. Не без допомоги Пилипа Будківського, певна річ, на його гола на останніх хвилинах на цій самій арені. Тоді проблеми в киян уже багато хто помічав, і в підсумку це призвело до тренерської відставки.

Зараз Костюку подібний сценарій навряд чи загрожує, але програвати тричі поспіль, зрозуміло, ніхто не хоче. Тож ніяких експериментів від Динамо, як це було в грі проти Металіста 1925, очікувати не варто. Хоча той факт, що без Матвія Пономаренка на вістрі забивати голи в цій команді було банально нікому, досі не вкладається в голові.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Пономаренко, Редушко.

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Кушніренко, Попара — Горбач, Андушич, Слесар — Будківський.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Зоря може здобути 100 гостьову перемогу в УПЛ;

- Динамо не грає внічию 14 матчів поспіль — вісім перемог, шість поразок;

- Зоря не виграє в чемпіонаті шість матчів поспіль: три нічиїх, три поразки;

- Команди Віктора Скрипника в УПЛ можуть зіграти 40 раз унічию;

- Ігор Костюк може здобути 10 перемогу на чолі Динамо Київ у чемпіонаті;

- Андрій Ярмоленко (Динамо Київ) може забити 120 гол в УПЛ, Пилип Будківський (Зоря) — 60.

