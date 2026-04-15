Харківський Металіст 1925 у багатостраждальному перенесеному матчі 15 туру української Прем'єр-ліги розгромив рівненський Верес (4:0).

Спочатку в першу дату команди встигли провести лише 20 хвилин, після чого через постійні перебої зі світлом матч було перенесено.

Таким чином, у команд було 70 хвилин і харків'яни були на голову сильнішими, а головним героєм зустрічі став форвард Петер Ітодо, який оформив хет-трик, забивши на 27, 56 та 60 хвилинах. Остаточну крапку у матчі поставив Крістіан Мба.

Після 23 турів Металіст 1925 набрав 41 очко і зрівнявся з київським Динамо у боротьбі за четверте місце. Попереду у Полісся 46 очок, а за харків'янами йде Кривбас — 37 балів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Верес у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — Верес 4:0

Голи: Ітодо, 27, 56, 60, Мба, 87.

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський (Дубко, 46) — Калітвінцев (Баптістелла, 74), Калюжний, Аревало — Антюх (Когут, 74), Петер (Мба, 64), Забергджа (Моура, 64).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян (Корнійчук, 65) — Бойко (Фабрісіо, 65), Харатін (Нійо, 78), Кльоц — Шарай (Баїя, 65), Ндукве, Гонсалвеш.

Попередження: Варакута — Нійо.