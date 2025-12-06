Італія

Легенда вірить у "Скуадру Адзурру".

Легенда італійського футболу Роберто Баджо висловився про перспективи збірної Італії. Його слова наводить Sky Sports.

“Я сподіваюся, що Італія нарешті повернеться на чемпіонат світу. Розраховую, що вона там не розчарує людей, які хочуть побачити збірну на Мундіалі.

Італія повинна бути на чемпіонаті чемпіонаті світу. Я навіть не хочу думати,що буде, якщо ми не пройдемо кваліфікацію”, – сказав Баджо.

Збірна Італії, в березні, виступить у плей-офф за вихід на ЧС-2026. Перший суперник – Північна Ірландія.