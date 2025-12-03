Україна

До загальної групи киян повертається Крістіан Біловар.

Вже у п'ятницю до тренувань у загальній групі повертається захисник Крістіан Біловар.

Повернення центрбека може стати ключовим фактором для виходу з кризи, адже статистика свідчить про унікальний вплив Біловара на результати команди.

За всю історію виступів в УПЛ Динамо не програло жодного матчу, коли Крістіан був на полі.

Статистика захисника вражає: 31 поєдинок; 23 перемоги; 8 нічиїх; 0 поразок.

Символічно, що нинішня антирекордна серія киян із 4-х поразок поспіль розпочалася саме після того, як Біловар отримав травму.

Окрім Біловара, тренерський штаб може розраховувати на Миколу Шапаренка та Шолу Огундану, які вже відновили повноцінні тренування. Також позитивна динаміка спостерігається у лідера команди Андрія Ярмоленка — він розпочав бігову роботу і активно набирає форму.

Наступну гру кияни проведуть проти Кудрівки. Матч розпочнеться 6 грудня о 18:00