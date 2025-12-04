Україна

Євген Місюра поділився своїми емоціями після гри з Динамо.

Захисник СК Полтава Євген Місюра прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (2:1).

"Тренери привітали з перемогою, також у роздягальню прийшов президент клубу Сергій Іващенко, теж підтримав команду. Сказав, що потрібно рухатися далі, адже попереду дві важливі гри, у яких треба брати шість очок з прямими конкурентами та піднятися бодай у зону перехідних матчів.

Ми розуміли, що Динамо буде після важкого матчу на євроарені та переїзду, тому думали, що фізично вони будуть трохи підсівші. Тактика на гру була такою, що ми вичікуємо, граємо щільно в обороні й вибігаємо у контратаку.

Ми відчули, що можемо грати і далі атакували. Динамо – якісна команда, вона нас пресингувала дуже добре. Попри це, ми свій план на гру виконали. Футбол – це контактна гра, без єдиноборств не переможеш", — наводить слова Місюри прес-служба клубу.

