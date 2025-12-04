Україна

Роман Солодаренко поділився своїми думками щодо планів команди на міжсезоння.

Президент Кудрівки Роман Солодаренко розповів про плани клубу із Чернігівської області на зимове міжсезоння, анонсувавши кадрові зміни у складі команди.

"В одному з інтерв’ю я вже говорив, що ми давно розпочали роботу над доукомплектуванням команди. Щоб рухатися вперед, залишатися в Прем’єр-лізі й давати результат, потрібне якісне підсилення. У міжсезоння точно будуть зміни: є група футболістів, які нас залишать, і, звісно, будуть ті, хто пройде перегляд і, сподіваюся, підсилить Кудрівку.

Цього року нам залишилося зіграти два тури, але ми вже перебуваємо в активній фазі пошуків. Усі чудово розуміють, що міжсезоння – це відпустка лише для футболістів, тоді як для менеджменту клубу це найгарячіший період, коли потрібно активно й головне – якісно попрацювати, щоб зміцнити команду.

Щодо нерівності гри – так, дійсно, всі помітили, що проти більш досвідчених і потужних суперників ми часто демонструємо якісніший футбол, як, наприклад, у грі з ЛНЗ. Причин, чому по сезону йдемо дещо турбулентно, багато. Десь нас недооцінили, десь ми після вдалих матчів переоцінили свій рівень у поєдинках з командами, які за класом не сильніші за нас. У деяких матчах нам відверто не пощастило довести гру до перемоги або відігратися.

Ми всередині клубу аналізуємо багато аспектів. Справа не лише в недостатньому досвіді УПЛ у частини футболістів. Ми ретельно вивчаємо все, що відбувається з командою в дебютному сезоні на найвищому рівні. Так, ми прогресуємо через помилки – і це нормально. Головне, що ми віримо в себе, а вболівальники вірять у нас. Усе в нас попереду. Будемо зростати, виправляти помилки й рухатися далі – і все в нас вийде", — наводить слова Солодаренка прес-служба клубу.

Після 14 турів Кудрівка набрала 14 очок та посідає 12 місце в УПЛ. Свій наступний матч команда проведе проти київського Динамо – гра запланована на 6 грудня.