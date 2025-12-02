Україна

Півзахисник киян переконаний, що проблема команди лежить не у фізичній площині, а в емоційному налаштуванні та впевненості гравців.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував поточну ситуацію в команді, визнавши, що клуб переживає непростий період.

У своєму інтерв'ю клубній прес-службі футболіст наголосив на тому, що ключем до повернення на переможний шлях є робота над ментальною складовою гри.

За словами хавбека, фізична форма гравців знаходиться на належному рівні, однак останні результати тиснуть на колектив морально:

"Насамперед потрібно покращити психологічний стан, щоб ми вийшли з цієї кризи, повірили у свої сили, що ми можемо перемагати" — підкреслив Владислав.

Кабаєв запевнив уболівальників, що кожен гравець біло-синіх розуміє відповідальність та докладає максимум зусиль на тренуваннях, аби виправити ситуацію вже у найближчих поєдинках.

Нагадаємо, у понеділок Динамо вдома сенсаційно поступилось Полтаві 1:2

Ця поразка стала четвертою поспіль для киян у чемпіонаті. Наразі Динамо залишається на 7 сходинці, маючи у своєму активі 20 очок.