Буяльський і Попов пропустять матч із Кудрівкою.

Динамо оновило інформацію щодо травмованих гравців перед матчем 15-го туру УПЛ проти Кудрівки. Прес-служба клубу повідомила, що у поєдинку 14-го туру проти Полтави (1:2) пошкодження отримали двоє футболістів. Капітан команди Віталій Буяльський травмував два ребра в хрящовій зоні, а захисник Денис Попов отримав ушкодження в зоні прикріплення приводних м’язів і був замінений на 69-й хвилині.

Водночас у Динамо є й позитивні новини: Микола Шапаренко та Шола Огундана повернулися до спільних тренувань і готуються до наступного матчу проти Кудрівки. Оборонець Крістіан Біловар очікується у загальній групі вже в п’ятницю.

Двоє гравців продовжують відновлення після травм. Андрій Ярмоленко виконує бігову роботу на тренуваннях і поступово набирає форму перед поверненням у стрій, а Володимир Бражко проходить лікування після перелому ребра.

Наразі Динамо займає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ з 20 очками. Наступний матч команди відбудеться 6 грудня о 18:00 на виїзді проти Кудрівки.