Україна

Президент Кудрівки відзначив якісну гру команди.

Президент Кудрівки Роман Солодаренко висловив підтримку команді та тренерському штабу після поразки від ЛНЗ з рахунком 0:1, підкресливши, що гра була рівною і якісною, а результат не відображає реальної картини на полі.

За словами Солодаренка, поєдинок вийшов напруженим і цікавим, а ЛНЗ, який несподівано став одним із лідерів чемпіонату, не мав очевидної переваги.

"Насправді, дивлячись цей матч, я отримував лише задоволення. Гра була рівною — як кажуть, до гола. ЛНЗ забив після нашої помилки, а Кудрівці не пощастило. Були хороші моменти, у першому таймі нас виручила стійка. Попри рахунок 1:0, матч сподобався. Він був напруженим, на високих швидкостях. Тому грою я точно задоволений", — зазначив президент клубу.

Також Солодаренко прокоментував розмову з головним тренером Василем Барановим після матчу. Тренер у роздягальні подякував гравцям за самовіддачу, а президент підтвердив свої слова підтримки.

"За цю гру я можу тільки подякувати і тренеру, і команді. Матч був якісний і достойний. Ми заслуговували на більше, ніж нуль очок. Але маємо те, що маємо, і готуємося до наступної гри. Я вірю в команду й знаю, що результат прийде. Той, хто працює й робить висновки, завжди отримує своє", — наголосив Солодаренко.

Наступний матч Кудрівка зіграє проти проти Динамо Київ. Поєдинок відбудеться 6 грудня о 18:00.