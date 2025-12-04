Україна

Бразилець відзначився пізнім голом.

У домашньому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар урятувався від поразки криворізькому Кривбасу на останніх хвилинах.

Шахтар — Кривбас 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Останній м’яч у цій зустрічі був на рахунку бразильського нападника "гірників" Егіналду, який відзначився на 90+5 хвилині.

Таким чином форвард долучився до кампанії буркінійця Лассіна Траоре, бразильця Тайсона та українця Жуніора Мораєса в переліку найпізніших голеадорів Шахтаря, випередивши двох останніх на дві хвилини.

А от Траоре приносив "гірникам" перемогу над одеським Чорноморцем 10 вересня 2022 року на 90+6 хвилині.

Наступний матч донецький Шахтар проведе на виїзді проти ковалівського Колоса.