Бразилець відзначився пізнім голом.
фото ФК Шахтар Донецьк
04 грудня 2025, 14:08
У домашньому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар урятувався від поразки криворізькому Кривбасу на останніх хвилинах.
Шахтар — Кривбас 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Останній м’яч у цій зустрічі був на рахунку бразильського нападника "гірників" Егіналду, який відзначився на 90+5 хвилині.
Таким чином форвард долучився до кампанії буркінійця Лассіна Траоре, бразильця Тайсона та українця Жуніора Мораєса в переліку найпізніших голеадорів Шахтаря, випередивши двох останніх на дві хвилини.
А от Траоре приносив "гірникам" перемогу над одеським Чорноморцем 10 вересня 2022 року на 90+6 хвилині.
Наступний матч донецький Шахтар проведе на виїзді проти ковалівського Колоса.