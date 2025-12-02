Збірна України із сокки продовжує свій впевнений виступ на Мундіалі у мексиканському Канкуні. У матчі другого туру групи G наша команда здобула розгромну перемогу над збірною Колумбії з рахунком 6:1, фактично забезпечивши собі місце в 1/8 фіналу.

Долю поєдинку було вирішено ще в першій половині гри. Українці приголомшили суперника шаленим тиском, відправивши у ворота латиноамериканців чотири м’ячі. Героями тайму стали Тимофій Листопад та Іван Гребенюк, кожен з яких записав на свій рахунок по дублю.

Після перерви колумбійці спробували огризнутися, реалізувавши буліт відзначився Маруланда. Згодом вони мали шанс забити ще раз, але Хуан Муньос не зміг переграти нашого голкіпера під час виконання ще одного буліту.

Крапку в матчі поставили українці: наприкінці гри точними ударами відзначилися Віталій Гошкодеря та Євген Сірий, зафіксувавши остаточний рахунок на табло.

Після двох турів Україна одноосібно очолює квартет G:

1. Україна — 6 очок

2. Колумбія — 3 очки

3. Іспанія — 0 очок

4. Німеччина — 0 очок

Груповий етап синьо-жовті завершать поєдинком проти збірної Іспанії. Матч відбудеться в ніч із 3 на 4 грудня о 01:00 за київським часом.