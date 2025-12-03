Україна

Хавбек полтавців поділився своїми емоціями після гри з Динамо.

Півзахисник СК Полтава Денис Галенков прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти київського "Динамо" (2:1).

"Ну, по-перше, ми пораділи трошки цій перемозі, хоча зараз емоцій не дуже багато залишилось, тому що все на полі віддали. Але, заглядаючи наперед, у нас на наступних вихідних дуже важливі матчі починаються – два заключних тури, тому, ми вже готуємось до них, і морально, напевно, найголовніше підготуватися, тому що не кожен день перемагаєш чемпіона нашої країни.

Дуже приємно, але в нас, на жаль, сталась та ситуація, що ми на останньому місці залишились, попри перемогу, тому, нам нема часу якісь там емоції показувати, радіти, тому що треба працювати, щоб достойно закінчити цей рік, щоб у нас потім були шанси поборотися за те, щоб залишитись в Прем’єр-лізі. Тому що це мрія кожного футболіста – грати в Прем’єр-лізі і ми довго до цієї мети йшли, не хочеться залишитись тільки на один сезон, хочеться стабільно продовжувати виступати, посилюватися, посилювати свою гру, тому зробимо все можливе для цього.

Не зважали зовсім на погану серію Динамо, тому що коли ти граєш з такими футболістами – ми знаємо по кожній лінії прекрасно, дивимось їх кожен матч і в Лізі конференцій, і в чемпіонаті України дивимось як вони грають. Дуже майстерні футболісти всі, тому на це не звертали увагу, що в них десь невдала серія, якесь там місце не таке. Знали, що це гранд, знали, що це чемпіон, і готувалися. У нас було основне завдання – не програти кожен на своєму клаптику поля дуель один в один гравцю Динамо.

Тому, я тільки хочу привітати наших хлопців, які з цим впоралися майже без, якихось там, вагомих помилок пройшов матч, дуже чіпко сиділи на ногах у футболістів Динамо і за рахунок цього перемогли. Щоб готуватися саме під Динамо – ні", — наводить слова Галенкова ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – СК Полтава.