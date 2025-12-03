Україна

Тренер Манчестер Юнайтед став однією з головних мішеней хейтерів.

Рубен Аморім зізнався, що свідомо відмовився від соціальних мереж та читання спортивної преси. Це рішення продиктоване необхідністю захистити своє психічне здоров'я та родину від потоку образ та погроз.

Заява португальця пролунала після оприлюднення шокуючого розслідування BBC та аналітичної компанії Signify. Дані показали, що лише за одні вихідні минулого місяця було зафіксовано понад 2000 вкрай образливих повідомлень (включно з погрозами смертю та зґвалтуванням) на адресу тренерів та гравців АПЛ. Аморім, разом з Арне Слотом та Едді Хау, очолив цей сумний антирейтинг.

Аморім зазначив, що ігнорування медіапростору — це єдиний дієвий захист у сучасних реаліях.

"Я це не читаю; я захищаю себе. Я навіть не дивлюся телевізор, коли там говорять про Манчестер Юнайтед. Не тому, що я не згоден з критикою — здебільшого я погоджуюся — але це спосіб залишатися здоровим. Моїх власних почуттів як тренера достатньо, мені не потрібен чужий негатив", — пояснив наставник.

Тренер також підкреслив, що свідомо йде на фінансові жертви заради спокою: Я втрачаю гроші від спонсорів.

"В Instagram я міг би заробити багато, але захист моєї родини та нормальне життя не варті жодних додаткових доларів чи фунтів", — додав він.

Хвиля ненависті на адресу Аморіма підсилюється катастрофічними результатами команди. Минулого сезону Юнайтед фінішував на 15-му місці (найгірший результат з 1974 року) та програв фінал Ліги Європи Тоттенгему.

Поточний сезон також сповнений розчарувань: виліт з Кубка ліги від скромного Грімсбі Таун та лише 7-ме місце в таблиці перед важливим матчем з Вест Гемом.

"Ніхто не може бути суворішим до мене, ніж я сам, коли ми програємо. Але таке насильство в наш час стало нормою, тому ізоляція — це єдиний спосіб вижити в цьому світі", — підсумував Аморім.