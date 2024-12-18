Україна

Захисник житомирян прокоментував заключний матч року.

Житомирське Полісся в сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло донецький Шахтар на власному полі.

Полісся — Шахтар 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Автор переможного м’яча "вовків", захисник Богдан Михайліченко, після гри прокоментував виступ власної команди.

"Було важко зрозуміти, що взагалі сталось. Тривали останні хвилини, побіг до чужого штрафного, думаю: постою собі. А тут передача — розвертаюсь, а та лише один голкіпер. Так вийшло, що влучив.

Так виходить, що із Шахтарем ми виграємо й не пропускаємо. Не знаю, чому так, адже ми не могли виграти вісім матчів до цього.

У підсумку, виграли в Шахтаря, але могли краще виступити перше коло, тому будемо готуватись на друге коло", — заявив український виконавець.

Полісся завершило рік на п’ятій сходинці турнірної таблиці з 27 заліковими балами в активі.