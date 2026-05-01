Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелас.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес (1:3).

"Ми знали, що це буде складний матч від самого стартового свистка. Ми готувалися до цього, але все одно так сталося. Можливо, на початку ми були недостатньо зібрані. Але, дивіться, ранні голи трапляються. Ми просто маємо прийняти це й рухатися далі.

Я бачу для нас і певні позитивні моменти. Те, як ми грали ввечері… були хороші епізоди, тож від цього можна відштовхуватися далі. Тепер у нас попереду Ель Класіко в українській лізі, адже ми їдемо в гості до Динамо у неділю, і в нас є тиждень, щоб покращити свою гру перед матчем у Лондоні.

Ми не здамося. У нас були хороші моменти тут; ми повинні вдосконалити деякі деталі й наповнити серця надією. Якщо нам це вдасться, у нас будуть шанси. Ще нічого не завершено", — наводить слова Марлона прес-служба УЄФА.

