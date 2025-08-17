Україна

Команда Арди Турана із скромною ротацією та черговими пошкодженнями здобула три очки в чемпіонаті.

Матчі на рівненському Авангарді ніколи не бувають нудними. У будь-якому випадку, рівненський Верес під орудою Олега Шандрука в минулому сезоні нас до цього привчив, тож рухаємось у заданому "червоно-чорними" напрямку. Навіть у першому турі нового сезону чинному чемпіону країни, київському Динамо, було важко на цій арені. Але команда Олександра Шовковського тоді перемогла з мінімальним рахунком (1:0).

А от як далі Верес примудрився програти абсолютним новачкам "елітного" дивізіону в особі СК Полтава — на це питання вже й головний тренер рівненців відповідь навряд чи одразу знайде. А далі у команди було протистояння проти донецького Шахтаря за розкладом. Того самого, який кілька днів тому вилетів із кваліфікації Ліги Європи до Ліги конференцій УЄФА за підсумками протистоянь проти грецького Панатінаїкоса. І як же здивував Арда Туран, коли обмежився лише точковими замінами після серії пенальті в тій грі.

Це в підсумку доволі швидко дало про себе знати — уже на 34 хвилині майже безперервного процесу подолання чужої оборони з пошкодженням залишив поле Аліссон, а замість нього з’явився Еліас. Шахтар, у якого, як відомо, проблеми з центральними нападниками так само через травми, вирішив цю гру проводити без гравця на вістрі з перших хвилин. І коли навпроти стояв блок із вісьмох суперників перед штрафним, від цієї ідеї вимушено, але все ж таки відмовились.

При цьому більшість ігрового часу Шахтар тримав м’яч на чужій половині, і лише одного разу Ндукве таки зумів разом із партнерами вискочити до швидкої атаки, яку завершував його ж удар на ближній із прострілу Бойка з лівого флангу, але м’яч полетів повз ворота з близької відстані. Більше подібних випадів "гірники" суперникам цього вечора не дозволяли робити.

Натомість команда Турана зуміла забити в роздягальню, коли кутовий із лівого флангу від Судакова в компенсований час до першого тайму на ближній знайшов голову Коноплі. Захисник відсвяткував забитий м’яч, а вже коли в розпалі був другий тайм на 60 хвилині так само залишив поле через пошкодження.

Утім, замість українця з’явився Вінісіус на правий фланг оборони, але першою його дією на полі було завершення зльоту під поперечину на дальньому боці чужого штрафного подачі кутового з лівого флангу від Педріньйо да Сілви. Рахунок став 2:0 на користь Шахтаря, і за загальною картинкою гри було зрозуміло, що відпускати три очки команда Турана намірів не має. Так і сталось. Ще й новачка Лукаса залучили на декілька секунд пограти у футбол із новими партнерами. Верес тим часом огризнувся ще один раз під завісу зустрічі з ударом Ціпота на лівому фланзі штрафного, однак Різник зберіг "сухий" матч.

Наступний матч рівненський Верес проведе в гостях у Коростеня в Кубку України, після чого навідається в гості до черкаського ЛНЗ в чемпіонаті, а донецький Шахтар проведе два матчі проти швейцарського Серветта в Лізі конференцій, після чого нарешті зіграє домашню гру в чемпіонаті — проти Олександрії.Верес —0:2Конопля, 45+2, Вінісіус, 62Кожухар — Стамуліс, Гончаренко, Ціпот, Вовченко, Сміян — Кльоц (Куція, 46), Харатін (Годя, 85), Бойко (Кучеров, 72) — Ндукве (Шарай, 72), Воллі (Стень, 46).Різник — Конопля (Вінісіус, 60), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Азарові, 90+2) — Бондаренко (Лукас, 90+2), Очеретько, Судаков — Аліссон (Еліас, 34), Педріньйо да Сілва (Марлон Гомес, 90+2), Невертон.Попередження: Гончаренко, Бойко