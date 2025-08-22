Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 22 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому Маяк Сарни з рівненської області зустрінеться з харьківським Металістом.

Поєдинок пройде у Сарни на стадіоні Мрія. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Маяк Сарни — Металіст:

Після трьох турів Металіст залишається без очок на дні турнірної таблиці Першої ліги, а Маяк Сарни виступає в аматорському чемпіонаті Рівненської області.