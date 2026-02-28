Італія

Хесус Родрігес оформив гол і асист, а господарі забили тричі ще до перерви.

У матчі Серія А Комо здійснив яскравий камбек і переміг Лечче з рахунком 3:1. Героєм зустрічі став Хесус Родрігес, який відзначився результативною передачею та забив свій перший гол у Серії А.

Команда Сеск Фабрегас продовжує боротьбу за місце в Лізі чемпіонів після перемоги над Ювентусом і нічиєї з Міланом. Водночас господарі мали кадрові проблеми: Мартін Батуріна травмував гомілковостопний суглоб, а Джейден Аддаї вибув до кінця сезону через розрив ахіллового сухожилля. Лечче ж підходив до гри після поразки від Інтера та змінив схему на 3-5-2.

Попри активний початок господарів, першими забили гості. Ламек Банда прорвався лівим флангом і навісив на Лассану Кулібалі, який головою з близької відстані відкрив рахунок.

Комо швидко відігрався: після передачі Родрігеса Тасос Дувікас замкнув простріл із кількох метрів. А згодом уже сам Родрігес скористався чудовим пасом Максі Перроне, обіграв воротаря Володимиро Фальконе та відправив м’яч у порожні ворота — 2:1.

Третій гол господарі забили ще до перерви. Після нестандартного розіграшу штрафного Лукас Да Кунья навісив у карний майданчик, де Марк-Олівер Кемпф головою встановив остаточний рахунок — 3:1.

Це перший випадок із жовтня 1987 року, коли Комо забив три м’ячі в першому таймі матчу Серії А.

Після перерви господарі контролювали гру, створили ще кілька моментів, але рахунок не змінився. Лечче намагався повернутися в матч, однак надійна гра оборони та воротаря дозволила Комо втримати комфортну перевагу.

Комо - Лечче 3:1

Голи: Дувікас, 18, Родрігес, 35, Кемпф, 44 - Кулібалі, 13

Комо: Бюте — Ван дер Бремпт, Рамон, Кемпф (Карлос, 46), Морено — Перроне (Роберто, 65), Да Кунья — Войвода (Пас, 65), Какере, Родрігес (Діао, 84) — Дувікас (Мората, 77)

Лечче: Фальконе — Зіберт, Габріел (Жан, 84), Ндаба (П'єротті, 46) — Вейга, Гандельман (Нгом, 59), Рамадані, Кулібалі, Галло — Шеддіра (Штулич, 59), Банда (Соттіль, 73)

Попередження: Банда