22 серпня 2025, 11:19
Сьогодні, 22 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому сумська Вікторія зустрінеться з полтавською Ворсклою.
Поєдинок пройде у Тростянці на стадіоні імені В. Куци. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.
Після трьох турів Вікторія набрала три очки та посідає 11 місце у турнірній таблиці Першої ліги, а у Ворскли сім балів та перша позиція.