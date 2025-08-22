Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 22 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому сумська Вікторія зустрінеться з полтавською Ворсклою.

Поєдинок пройде у Тростянці на стадіоні імені В. Куци. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Вікторія — Ворскла:

Після трьох турів Вікторія набрала три очки та посідає 11 місце у турнірній таблиці Першої ліги, а у Ворскли сім балів та перша позиція.