Днями уважні вболівальники знайшли сторінку новачка Динамо Владислава Бленуце в Тік-Тоці. І на ній виявили репости відео владіміра соловйова та цитати з російського серіалу "Брігада".

У багатьох відразу ж з'явилися питання щодо позиції Бленуце. ФК Динамо довелося випустити заяву...

"Футбольний клуб Динамо разом із величезною сімʼєю наших уболівальників робить усе можливе для наближення нашої перемоги над агресором.

Патріотизм, робота на нашу перемогу та безумовне засудження дій країни-окупанта є визначальними принципами формування нашої команди. Саме тому ми вважаємо за необхідне пояснити ситуацію із підписанням нашого нового румунського легіонера.

Перше. Угода щодо придбання Владіслава Бленуце відбулася в останні хвилини трансферного вікна та була повʼязана із переходом Владислава Ваната до Жирони. У перемовинах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції — він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за Динамо.

Друге. Як тільки стало відомо про певний неприйнятний контент у соцмережах, повʼязаний із футболістом, клуб провів перевірку та нові перемовини із гравцем. Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Владіслав тепер не на словах розуміє справжню ситуацію, займає цілковито проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні.

Третє. Для Динамо (Київ) не існує компромісів у питанні ставлення наших спортсменів до найболючіших питань життя сучасної України. Клуб не сприйме жодних відступів від стовідсоткової патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-ким із наших гравців.

Четверте. Владіслав Бленуце сам найближчим часом звернеться до украінців із вичерпним розʼясненням своєї позиції.

Уже завтра на клубному каналі Динамо ТБ вийде його перше розгорнуте інтерв’ю, у якому він відповість на всі питання та поділиться власним баченням ситуації", — сказано в заяві клубу.

У минулому сезоні на його рахунку 12 голів та чотири гольові передачі за 37 матчів у складі Університатя Крайова 1948.